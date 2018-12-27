Курс долара виріс на міжбанку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар на міжбанку виріс на 24 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 27 грудня 2018 року зріс на 24 копійки до 27,52 грн/долар, курс купівлі до 27,49 грн/долар. Курс євро виріс на 38 копійок 31,43 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,4900 - 27,5100 грн/долар, євро 31,4100 31,4360 грн/євро, російський рубль 0,3958 - 0,3964 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,4900 27,5200

EUR/UAH 31,4100 31,4360

RUB/UAH 0,3958 0,3964

Нагадаємо, 26 грудня торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні: 27,2500 - 27,2800 грн/долар, євро 31,0241 - 31,0555 грн/євро, російський рубль 0,3933 - 0,3941 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,45 грн/долар, що на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 грудня встановлено на такому рівні: 2745,4979 гривень за 100 доларів (+18,7191 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 27 грудня склало 27,45 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,4558 гривень за долар, що 18 копійок вище, ніж встановлений 26 грудня (27,2761 гривень за долар).