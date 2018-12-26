Курс доллара снизился на межбанке

Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар на межбанке снизился на 12 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 26 декабря 2018 года снизился на 12 копеек до 27,28 грн/доллар, курс в покупке до 27,25 грн/доллар. Курс евро снизился на 20 копеек 31,05 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,2500 - 27,2800 грн/доллар, евро 31,0241 - 31,0555 грн/евро, российский рубль 0,3933 - 0,3941 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,2500 27,2800

EUR/UAH 31,0241 31,0555

RUB/UAH 0,3933 0,3941

Напомним, 21 декабря торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в 27,3800 - 27,4000 грн/доллар, евро 31,2236 - 31,2551 грн/евро, российский рубль 0,3990 - 0,3998 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,26 грн/доллар, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 декабря установлен на таком уровне: 2726,7788 гривен за 100 долларов (-16,6146 гривен).

Справочное значение курса доллара на 26 декабря составило 27,27 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,2761 гривен за доллар, что 16 копеек ниже, чем установленный 26 декабря (27,4358 гривен за доллар).