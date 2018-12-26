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Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Финансы    26.12.2018 - 17:21
Курс доллара снизился на межбанке
Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар на межбанке снизился на 12 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 26 декабря 2018 года снизился на 12 копеек до 27,28 грн/доллар, курс в покупке до 27,25 грн/доллар. Курс евро снизился на 20 копеек 31,05 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,2500 - 27,2800 грн/доллар, евро 31,0241 - 31,0555 грн/евро, российский рубль 0,3933 - 0,3941 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,2500     27,2800

EUR/UAH     31,0241     31,0555

RUB/UAH     0,3933       0,3941

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 21 декабря торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в 27,3800 - 27,4000 грн/доллар, евро 31,2236 - 31,2551 грн/евро, российский рубль 0,3990 - 0,3998 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,26 грн/доллар, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 декабря установлен на таком уровне: 2726,7788 гривен за 100 долларов (-16,6146 гривен).

Справочное значение курса доллара на 26 декабря составило 27,27 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,2761 гривен за доллар, что 16 копеек ниже, чем установленный 26 декабря (27,4358 гривен за доллар).

НБУ понизил официальный курс доллара Курс доллара продолжил падение на межбанке
Темы: Курс доллара
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