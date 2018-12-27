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НБУ повысил справочный курс доллара

Новости » Финансы    27.12.2018 - 12:32
НБУ повысил справочный курс доллара
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара вырос на 18 копеек

Справочное значение курса доллара на 27 декабря составило 27,45 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,4558 гривен за доллар, что 18 копеек выше, чем установленный 26 декабря (27,2761 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 27 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 17 копеек до 27,45 грн/доллар, курс в покупке до 27,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 31,24 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 27,60 гривен за доллар, в покупке снизился на 2 копейки до 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 31,45 гривен за евро.

Доллар резко вырос на межбанке Курс доллара снизился на межбанке
Темы: Курс доллара
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