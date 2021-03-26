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Курс доллара вырос до 28 гривен

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 07:45
Курс доллара вырос до 28 гривен Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 26 марта установлен на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс доллара растет третий день подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2021 года установил курс на таком уровне: 27,9698 гривен за 1 доллар (+0,0992 грн). При этом курс доллара на 25 марта составляет 27,8706 гривен за 1 доллар.

Курс доллара вырос до 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс доллара вырос до 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,96 гривен за доллар, курс в покупке до 27,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,00 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.

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