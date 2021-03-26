Курс доллара вырос до 28 гривен

Официальный курс гривны к доллару на 26 марта установлен на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс доллара растет третий день подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2021 года установил курс на таком уровне: 27,9698 гривен за 1 доллар (+0,0992 грн). При этом курс доллара на 25 марта составляет 27,8706 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)