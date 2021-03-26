Курс долара виріс до 28 гривень

Офіційний курс гривні до долара на 26 березня встановлений на рівні 27,96 гривень за долар. Курс долара зростає третій день поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 26 березня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,9698 гривень за 1 долар (+0,0992 грн). При цьому курс долара на 25 березня становить 27,8706 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)