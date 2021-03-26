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Курс долара виріс до 28 гривень

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 березня 2021 07:45
Курс долара виріс до 28 гривень Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 26 березня встановлений на рівні 27,96 гривень за долар. Курс долара зростає третій день поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 26 березня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,9698 гривень за 1 долар (+0,0992 грн). При цьому курс долара на 25 березня становить 27,8706 гривень за 1 долар.

Курс долара виріс до 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс долара виріс до 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 25 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,96 гривень за долар, курс купівлі до 27,94 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,00 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

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