Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю

В течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара гривне на разных сегментах валютного рынка изменился разнонаправлено и при этом незначительно.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,75 до 27,68 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время изменились с 27,72/27,73 до 27,72/27,74 (-/+0,02%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,65/27,84 до 27,61/27,79 (-0,1%/-0,2%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,7% до 0,6% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.