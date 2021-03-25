Курс доллара на межбанке приблизился к уровню 28 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 24 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,96 гривен за доллар, курс в покупке до 27,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,00 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,9400 - 27,9600 грн/доллар, евро 32,9775 - 33,0011 грн/евро, российский рубль 0,3666 - 0, 3670 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,87 гривен за доллар. Курс на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 25 марта установлен на таком уровне: 27,8706 гривен за 1 доллар (+0,1411 грн). При этом курс доллара на 24 марта составляет 27,7295 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.