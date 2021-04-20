Когда курс доллара вырастет до 30 гривен: прогноз экспертов

Как отмечается в прогнозе, слабый импорт и хороший рост экспорта наряду с высокой заинтересованностью нерезидентов в ОВГЗ будут способствовать небольшому укреплению в первом квартале 2021.

"Более сильное восстановление внутреннего спроса, а потому и импорта, и более умеренный экспорт во второй половине года, развернет поведение курса на умеренную девальвацию. В конце 2021 года курс гривны к доллару составит 28,9 грн за доллар, после чего ежегодно будет обесцениваться темпами не выше 4%", - говорится в прогнозе.

В то же время доллар США продолжит девальвировать по отношению к основным мировым валютам, это пропорционально будет обесценивать и гривну, прежде всего к евро, пишут эксперты КШЕ.