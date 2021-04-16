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Бизнес прогнозирует курс выше 29 гривен за доллар в течение года

Новина українською → Украина, Пятница 16 апреля 2021 11:33
Бизнес прогнозирует курс выше 29 гривен за доллар в течение года Фото: курс доллара поднимется до 29 гривен, уверен бизнес (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 29,15 грн/доллар. Настроения за последний квартал немного улучшились.

Об этом свидетельствуют данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за I квартал 2021 года.

По данным опроса, 73,2% респондентов считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 28 грн/доллар до 30 грн/доллар.

Бизнес прогнозирует курс выше 29 гривен за доллар в течение года

Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом девальвационные ожидания бизнеса улучшились: в IV квартале 2020 года бизнес прогнозировал курс 29,68 грн/доллар.

В то же время, в I квартале 2020 года бизнес закладывал курс 26,01 грн/доллар, в II квартале - 28,28 грн/доллар, в III квартале - 28,99 грн/доллар.

Бизнес прогнозирует курс выше 29 гривен за доллар в течение года

Очередной опрос НБУ был проведен с 3 февраля по 3 марта 2021 года среди руководителей 687 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году 27,98 грн/доллар.

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