Бизнес прогнозирует курс выше 29 гривен за доллар в течение года

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 29,15 грн/доллар. Настроения за последний квартал немного улучшились.

Об этом свидетельствуют данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за I квартал 2021 года.

По данным опроса, 73,2% респондентов считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 28 грн/доллар до 30 грн/доллар.

Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом девальвационные ожидания бизнеса улучшились: в IV квартале 2020 года бизнес прогнозировал курс 29,68 грн/доллар.

В то же время, в I квартале 2020 года бизнес закладывал курс 26,01 грн/доллар, в II квартале - 28,28 грн/доллар, в III квартале - 28,99 грн/доллар.

Очередной опрос НБУ был проведен с 3 февраля по 3 марта 2021 года среди руководителей 687 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.