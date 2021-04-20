Коли курс долара виросте до 30 гривень: прогноз експертів

Курс долара до гривні поступово зростатиме і досягне рівня 30 гривень за долар у 2022 році. У 2023 році курс зросте до 31 гривень за долар.
Про це йдеться в Макроекономічному прогнозі Київської школи економіки (КШЕ) за березень.
Як зазначається в прогнозі, слабший імпорт та гарне зростання експорту разом з високою зацікавленістю нерезидентів у ОВДП сприятимуть невеликому укріпленню у першому кварталі 2021.
"Сильніше відновлення внутрішнього попиту, а тому імпорту, та помірніший експорт у другій половині року переверне поведінку курсу на помірну девальвацію. У кінці 2021 року курс гривні до долара становитиме 28,9 грн за долар, після чого щорічно знецінюватиметься темпами не вищими за 4%", - йдеться в прогнозі.
Водночас долар США продовжить девальвувати по відношенню до основних світових валют, це пропорційно буде знецінювати й гривню, насамперед до євро, пишуть експерти КШЕ.
Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.
Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо курсу гривні до долара. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме у 2021 році 27,98 грн/долар.