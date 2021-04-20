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Когда курс доллара вырастет до 30 гривен: прогноз экспертов

Новина українською → Украина, Вторник 20 апреля 2021 16:26
Когда курс доллара вырастет до 30 гривен: прогноз экспертов Фото: эксперты прогнозируют доллар по 30 в следующем году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара к гривне будет постепенно расти и достигнет уровня 30 гривен за доллар в 2022 году. В 2023 году курс вырастет до 31 гривен за доллар.

Об этом говорится в Макроэкономическом прогнозе Киевской школы экономики (КШЕ) за март.

Как отмечается в прогнозе, слабый импорт и хороший рост экспорта наряду с высокой заинтересованностью нерезидентов в ОВГЗ будут способствовать небольшому укреплению в первом квартале 2021.

"Более сильное восстановление внутреннего спроса, а потому и импорта, и более умеренный экспорт во второй половине года, развернет поведение курса на умеренную девальвацию. В конце 2021 года курс гривны к доллару составит 28,9 грн за доллар, после чего ежегодно будет обесцениваться темпами не выше 4%", - говорится в прогнозе.

В то же время доллар США продолжит девальвировать по отношению к основным мировым валютам, это пропорционально будет обесценивать и гривну, прежде всего к евро, пишут эксперты КШЕ.

Когда курс доллара вырастет до 30 гривен: прогноз экспертов

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Международный валютный фонд обновил прогноз относительно курса гривны к доллару. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году 27,98 грн/доллар.

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