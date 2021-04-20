Коли курс долара виросте до 30 гривень: прогноз експертів

Курс долара до гривні поступово зростатиме і досягне рівня 30 гривень за долар у 2022 році. У 2023 році курс зросте до 31 гривень за долар.

Про це йдеться в Макроекономічному прогнозі Київської школи економіки (КШЕ) за березень.

Як зазначається в прогнозі, слабший імпорт та гарне зростання експорту разом з високою зацікавленістю нерезидентів у ОВДП сприятимуть невеликому укріпленню у першому кварталі 2021.

"Сильніше відновлення внутрішнього попиту, а тому імпорту, та помірніший експорт у другій половині року переверне поведінку курсу на помірну девальвацію. У кінці 2021 року курс гривні до долара становитиме 28,9 грн за долар, після чого щорічно знецінюватиметься темпами не вищими за 4%", - йдеться в прогнозі.

Водночас долар США продовжить девальвувати по відношенню до основних світових валют, це пропорційно буде знецінювати й гривню, насамперед до євро, пишуть експерти КШЕ.