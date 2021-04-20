ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Коли курс долара виросте до 30 гривень: прогноз експертів

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 квітня 2021 16:26
Коли курс долара виросте до 30 гривень: прогноз експертів Фото: експерти прогнозують долар по 30 у наступному році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара до гривні поступово зростатиме і досягне рівня 30 гривень за долар у 2022 році. У 2023 році курс зросте до 31 гривень за долар.

Про це йдеться в Макроекономічному прогнозі Київської школи економіки (КШЕ) за березень.

Як зазначається в прогнозі, слабший імпорт та гарне зростання експорту разом з високою зацікавленістю нерезидентів у ОВДП сприятимуть невеликому укріпленню у першому кварталі 2021.

"Сильніше відновлення внутрішнього попиту, а тому імпорту, та помірніший експорт у другій половині року переверне поведінку курсу на помірну девальвацію. У кінці 2021 року курс гривні до долара становитиме 28,9 грн за долар, після чого щорічно знецінюватиметься темпами не вищими за 4%", - йдеться в прогнозі.

Водночас долар США продовжить девальвувати по відношенню до основних світових валют, це пропорційно буде знецінювати й гривню, насамперед до євро, пишуть експерти КШЕ.

Коли курс долара виросте до 30 гривень: прогноз експертів

Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо курсу гривні до долара. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме у 2021 році 27,98 грн/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка прогноз курс НБУ Курс долара
NEWS
Четверта хвиля коронавірусу може бути більш загрозливою через нові штами, - Радуцький
Четверта хвиля коронавірусу може бути більш загрозливою через нові штами, - Радуцький
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"