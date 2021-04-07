Курс доллара возобновил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 7 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,86 гривен за доллар, курс в покупке до 27,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 33,06 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Напомним, 6 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,8000 - 27,8250 грн/доллар, евро 32,9096 - 32,9392 грн/евро, российский рубль 0,3609 - 0,3614 грн/рубль.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,8400 - 27,8600 грн/доллар, евро 33,0488 - 33,0698 грн/евро, российский рубль 0,3588 - 0,3592 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс снизился на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 7 апреля установлен на таком уровне: 27,8384 гривен за 1 доллар (-0,1006 грн). При этом курс доллара на 6 апреля составляет: 27,939 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд после резкого роста.

Прогноз

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году 27,98 грн/доллар.