Межбанк закрылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 6 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,82 гривен за доллар, курс в покупке до 27,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 32,93 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Напомним, 5 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,8300 - 27,8550 грн/доллар, евро 32,8421 - 32,8689 грн/евро, российский рубль 0,3650 - 0,3655 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,8000 - 27,8250 грн/доллар, евро 32,9096 - 32,9392 грн/евро, российский рубль 0,3609 - 0,3614 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс снизился на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 7 апреля установлен на таком уровне: 27,8384 гривен за 1 доллар (-0,1006 грн). При этом курс доллара на 6 апреля составляет: 27,939 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд после резкого роста.