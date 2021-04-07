Курс долара відновив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 7 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,86 гривень за долар, курс купівлі до 27,84 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 33,06 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Нагадаємо, 6 квітня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,8000 - 27,8250 грн/долар, євро 32,9096 - 32,9392 грн/євро, російський рубль 0,3609 - 0,3614 грн/рубль.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,8400 - 27,8600 грн/долар, євро 33,0488 - 33,0698 грн/євро, російський рубль 0,3588 - 0,3592 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 7 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 гривень за долар. Курс знизився на 10 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 7 квітня встановлено на такому рівні: 27,8384 гривень за 1 долар (-0,1006 грн). При цьому курс долара на 6 квітня складає: 27,939 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після різкого зростання.

Прогноз

Міжнародний валютний фонд поновив прогноз щодо курсу гривні до долара. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме в 2021 році 27,98 грн/долар.