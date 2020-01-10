Курс доллара усилил падение на межбанке

Курс доллара на межбанковском валютном рынке 10 января завершил торги на отметке 23,95 гривен, что на 17 копеек ниже вчерашних показателей. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку - до 26,58 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,9350 - 23,9550 грн/доллар, евро 26,5654 - 26,5852 грн/евро, российский рубль 0,3907 - 0,3912 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9350 23,9550 EUR/UAH 26,5654 26,5852 RUB/UAH 0,3907 0,3912

Отметим, утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,0100 - 24,0350 грн/доллар, евро 26,6462 - 26,6692 грн/евро, российский рубль 0,3916 - 0,3921 грн/рубль. В течение дня ослабление иностранной валюты только усилилось.

В обменных пунктах сегодня курс покупки доллара составлял 23,87 (23,92 - 9 января), продажи - 24,19 (24,26 - 9 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составлял 26,35 (26,41 - 9 января), продажи - 26,86 (26,94 - 9 января) грн за евро. В то же время крупнейшие банки реагировали на ослабление доллара более сдержанно и предлагали валюту за 24,15-24,65 грн/доллар.

Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий прогнозирует, что учетная ставка может снизиться до 8% уже в 2020 году. По его словам, в Украине на сегодня есть все предпосылки, чтобы понижать учетную ставку более быстрыми темпами.