Курс долара посилив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанківському валютному ринку 10 січня завершив торги на позначці 23,95 гривень, що на 17 копійок нижче вчорашніх показників. Курс євро в продажу знизився на 21 копійку - до 26,58 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,9350 - 23,9550 грн/долар, євро 26,5654 - 26,5852 грн/євро, російський рубль 0,3907 - 0,3912 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9350 23,9550 EUR/UAH 26,5654 26,5852 RUB/UAH 0,3907 0,3912

Зазначимо, вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,0100 - 24,0350 грн/долар, євро 26,6462 - 26,6692 грн/євро, російський рубль 0,3916 - 0,3921 грн/рубль. Протягом дня послаблення іноземної валюти тільки посилилося.

В обмінних пунктах сьогодні курс покупки долара становив 23,87 (23,92 - 9 січня), продажу - 24,19 (24,26 - 9 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становив 26,35 (26,41 - 9 січня), продажу - 26,86 (26,94 - 9 січня) грн за євро. У той же час найбільші банки реагували на ослаблення долара більш стримано і пропонували валюту за 24,15-24,65 грн/долар.

Нагадаємо, глава Національного банку України Яків Смолій прогнозує, що облікова ставка може знизитися до 8% вже в 2020 році. За його словами, в Україні на сьогодні є всі передумови, щоб знижувати облікову ставку більш швидкими темпами.