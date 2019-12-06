Новый минимум: курс доллара продолжает падать

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 декабря 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 14 копеек до 23,82 гривен за доллар, курс евро снизился на 12 копеек до 26,45 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,62 (23,78 - 5 декабря), продажи - 23,82 (23,96 - 5 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,10 (26,22 - 5 декабря), продажи - 26,45 (26,57 - 5 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 5 декабря), продажи 3,78 (3,77 - 5 декабря) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,50-23,85 грн/доллар, понизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 6 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 13 копеек до 23,72 гривен за доллар, курс в покупке до 23,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 26,34 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 6 декабря справочный курс на уровне 23,73 грн/доллар, понизив его по сравнению с 5 декабря (23,88). Справочный курс опустился до нового минимума в этом году. Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, в НБУ считают, что укрепление курса гривны к доллару в 2019 году является позитивным процессом, который свидетельствует об увеличении доверия к национальной валюте Украины.

Отметим, заместитель главы Национального банка Олег Чурий заявил, что укрепление гривны к доллару в 2019 году - это естественный процесс, поскольку фундаментальные факторы обусловливают избыточное предложение валюты на украинском рынке.