Новий мінімум: курс долара продовжує падати

Долар подешевшав до 23,75 гривень
В обмінних пунктах України сьогодні, 6 грудня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 14 копійок до 23,82 гривень за долар, курс євро знизився на 12 копійок до 26,45 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.
На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,62 (23,78 - 5 грудня), продажу - 23,82 (23,96 - 5 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,10 (26,22 - 5 грудня), продажу - 26,45 (26,57 - 5 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 5 грудня), продажу 3,78 (3,77 - 5 грудня) грн за 10 рублів.
Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,50-23,85 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.
Нагадаємо, 6 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 13 копійок до 23,72 гривень за долар, курс купівлі до 23,70 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 26,34 гривень за євро.
З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 6 грудня довідковий курс на рівні 23,73 грн/долар, знизивши його порівняно з 5 грудня (23,88). Довідковий курс опустився до нового мінімуму в цьому році. Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.
Нагадаємо, в НБУ вважають, що зміцнення курсу гривні до долара в 2019 році є позитивним процесом, який свідчить про збільшення довіри до національної валюти України.
Зазначимо, заступник голови Національного банку Олег Чурий заявив, що зміцнення гривні до долара 2019 року - це природний процес, оскільки фундаментальні чинники зумовлюють надлишкову пропозицію валюти на українському ринку.