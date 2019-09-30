Курс доллара 30 сентября упал до нового минимума за 3,5 года

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар снова приблизился к уровню 24 гривны

Курс доллара НБУ на 30 сентября упал до 24,08 грн/долларНациональный банк Украины (НБУ) на 30 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,08 гривен за доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 сентября установлен на таком уровне: 2408,2809 гривен за 100 долларов (-10,4147 гривен).

При этом курс доллара на 27 сентября составляет 2418,6956 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 26 сентября - 2412,0199 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (15 января 2016 года) - 2395,0773 гривен за 100 долларов.

Напомним, 27 сентября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 24,08 гривен за доллар, курс в покупке до 24,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 26,27 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,07 грн/доллар, снизив его по сравнению с 26 сентября (24,19).

В то же время в обменных пунктах Украины 27 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 24,21 гривен за доллар, курс евро снизился на 16 копеек до 26,47 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,98 (23,97 - 26 сентября), продажи - 24,21 (24,27 - 26 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,08 (26,23 - 26 сентября), продажи - 26,47 (26,63 - 26 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,45 - 26 сентября), продажи 3,79 (3,83 - 26 сентября) грн за 10 рублей.

В НБУ заявили, что на курс гривны к доллару в 2019 году влияет увеличение валютных поступлений по нескольким каналам.

Комментируя политику плавающего курса, которую проводит НБУ, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари напомнил о том, что "стабильность есть только на кладбище".

"Стабильный курс - это сладкая конфета, на которую люди ведутся, но она очень дорого стоит, обходится всегда потерями, кризисами. И гораздо хуже иметь иллюзию стабильности, чем иметь реальный плавающий курс, который адекватно реагирует на то, что происходит на рыке", - сказал представитель НБУ.