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Курс доллара 30 сентября упал до нового минимума за 3,5 года

Новости » Финансы    30.09.2019 - 07:45
Курс доллара 30 сентября упал до нового минимума за 3,5 года
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар снова приблизился к уровню 24 гривны

Курс доллара НБУ на 30 сентября упал до 24,08 грн/долларНациональный банк Украины (НБУ) на 30 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,08 гривен за доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 сентября установлен на таком уровне: 2408,2809 гривен за 100 долларов (-10,4147 гривен).

При этом курс доллара на 27 сентября составляет 2418,6956 гривен за 100 долларов.

Курс доллара 30 сентября упал до нового минимума за 3,5 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 26 сентября - 2412,0199 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (15 января 2016 года) - 2395,0773 гривен за 100 долларов.

Курс доллара 30 сентября упал до нового минимума за 3,5 года

Напомним, 27 сентября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 24,08 гривен за доллар, курс в покупке до 24,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 26,27 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,07 грн/доллар, снизив его по сравнению с 26 сентября (24,19).

В то же время в обменных пунктах Украины 27 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 24,21 гривен за доллар, курс евро снизился на 16 копеек до 26,47 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,98 (23,97 - 26 сентября), продажи - 24,21 (24,27 - 26 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,08 (26,23 - 26 сентября), продажи - 26,47 (26,63 - 26 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,45 - 26 сентября), продажи 3,79 (3,83 - 26 сентября) грн за 10 рублей.

В НБУ заявили, что на курс гривны к доллару в 2019 году влияет увеличение валютных поступлений по нескольким каналам.

Комментируя политику плавающего курса, которую проводит НБУ, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари напомнил о том, что "стабильность есть только на кладбище".

"Стабильный курс - это сладкая конфета, на которую люди ведутся, но она очень дорого стоит, обходится всегда потерями, кризисами. И гораздо хуже иметь иллюзию стабильности, чем иметь реальный плавающий курс, который адекватно реагирует на то, что происходит на рыке", - сказал представитель НБУ.

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Темы: Курс доллара
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