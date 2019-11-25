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Курс доллара продолжает снижаться на межбанке

Новости » Финансы     25.11.2019 - 11:08
Курс доллара продолжает снижаться на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел еще на 3 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 25 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 24,09 гривен за доллар, курс в покупке до 24,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 26,56 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,0700 - 24,0900 грн/доллар, евро 26,5419 - 26,5640 грн/евро, российский рубль 0,3771 - 0,3779 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,0700

24,0900

EUR/UAH

26,5419

26,5640

RUB/UAH

0,3771

0,3779

Курс доллара продолжает снижаться на межбанке

Напомним, 22 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,0900 - 24,1200 грн/доллар, евро 26,6153 - 26,6429 грн/евро, российский рубль 0,3780 - 0,3784 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,16 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 ноября установлен на таком уровне: 2416,4262 гривен за 100 долларов (-2,9427 гривен).

По прогнозу аналитиков, курс доллара к гривне может продолжить снижение в случае положительного решения по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

НБУ на  25 ноября снизил официальный курс доллара Эксперты прогнозируют снижение курса доллара
Темы: Курс доллара
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