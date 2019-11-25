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Курс доллара упал до уровня 24 гривны

Новости » Финансы     25.11.2019 - 13:43
Курс доллара упал до уровня 24 гривны
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел до нового минимума в этом году

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 24,18 гривен за доллар, курс евро снизился на 18 копеек до 26,70 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,98 (24,07 - 22 ноября), продажи - 24,18 (24,27 - 22 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,34 (26,50 - 22 ноября), продажи - 26,70 (26,88 - 22 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 22 ноября), продажи 3,82 (3,83 - 22 ноября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,90-24,20 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Курс доллара упал до уровня 24 гривны

Межбанк

Напомним, 25 ноября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 24,22 гривен за доллар, курс в покупке до 24,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 26,83 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 25 ноября справочный курс на уровне 24,05 грн/доллар, повысив его по сравнению с 22 ноября (24,18). Справочный курс обновил минимум в этом году. Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 18-22 ноября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 120,00 млн долларов, что на 71,80 млн долларов больше, чем неделей ранее (180,2 млн долларов).

По прогнозу аналитиков, курс доллара к гривне может продолжить снижение в случае положительного решения по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Курс доллара продолжает снижаться на межбанке НБУ на  25 ноября снизил официальный курс доллара
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