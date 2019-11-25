НБУ на  25 ноября снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллара подешевел на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,16 грн/доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 ноября установлен на таком уровне: 2416,4262 гривен за 100 долларов (-2,9427 гривен).

При этом курс доллара на 22 ноября составляет 2419,3689 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 22 ноября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 24,21 грн/доллар, курс в покупке до 24,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 26,83 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 22 ноября справочный курс

В то же время в обменных пунктах Украины 22 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 24,27 гривен за доллар, курс евро снизился на 4 копейки до 26,88 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,07 (24,10 - 21 ноября), продажи - 24,27 (24,29 - 21 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,50 (26,55 - 21 ноября), продажи - 26,88 (26,92 - 21 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,48 - 21 ноября), продажи 3,83 (3,83 - 21 ноября) грн за 10 рублей.