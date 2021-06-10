Курс доллара упал до минимума за 11 месяцев

Официальный курс гривны к доллару на 10 июня установлен на уровне 27,09 гривен за доллар. Ниже курс был только 14 июля 2020 года - 27,0883 гривен за 1 доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июня 2021 года установил курс на таком уровне: 27,0906 гривен за 1 доллар (-0,0858 грн). При этом курс доллара на 9 июня составляет: 27,1764 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс упал на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.