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Курс доллара упал до минимума за 11 месяцев

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Украина, Четверг 10 июня 2021 07:45
Курс доллара упал до минимума за 11 месяцев Фото: курс доллара упал до минимума за 11 месяцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 10 июня установлен на уровне 27,09 гривен за доллар. Ниже курс был только 14 июля 2020 года - 27,0883 гривен за 1 доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июня 2021 года установил курс на таком уровне: 27,0906 гривен за 1 доллар (-0,0858 грн). При этом курс доллара на 9 июня составляет: 27,1764 гривен за 1 доллар.

Курс доллара упал до минимума за 11 месяцев

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс упал на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс доллара упал до минимума за 11 месяцев

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,10 гривен за доллар, курс в покупке до 27,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,01 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,1 грн.

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