Курс долара впав до мінімуму за 11 місяців
Офіційний курс гривні до долара на 10 червня встановлений на рівні 27,09 гривень за долар. Нижче курс був тільки 14 липня 2020 року - 27,0883 гривень за 1 долар.
Національний банк України (НБУ) на 10 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,0906 гривень за 1 долар (-0,0858 грн). При цьому курс долара на 9 червня становить: 27,1764 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Курс впав на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.
Міжбанк
Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 9 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,10 гривень за долар, курс в покупці до 27,08 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 33,01 гривень за євро.
Прогноз
За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.