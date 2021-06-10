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Курс долара впав до мінімуму за 11 місяців

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Україна, Четвер 10 червня 2021 07:45
Курс долара впав до мінімуму за 11 місяців Фото: курс долара впав до мінімуму за 11 місяців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 10 червня встановлений на рівні 27,09 гривень за долар. Нижче курс був тільки 14 липня 2020 року - 27,0883 гривень за 1 долар.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 10 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,0906 гривень за 1 долар (-0,0858 грн). При цьому курс долара на 9 червня становить: 27,1764 гривень за 1 долар.

Курс долара впав до мінімуму за 11 місяців

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс впав на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Курс долара впав до мінімуму за 11 місяців

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 9 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,10 гривень за долар, курс в покупці до 27,08 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 33,01 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.

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