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Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на следующую неделю

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Украина, Воскресенье 06 июня 2021 08:20
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на следующую неделю Фото: курс доллара на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 26,9-27,1 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,1 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,7-0,9%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,53 до 27,34 грн (-0,7%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,49/27,52 до 27,25/27,27 (-0,9%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,39/27,58 до 27,16/27,35 (-0,9%/-0,8%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров ожидает курс гривны к доллару в 2022-2024 годах в коридоре 28-29 грн.

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