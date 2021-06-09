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Курс доллара продолжил падение на межбанке

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Украина, Среда 09 июня 2021 10:40
Курс доллара продолжил падение на межбанке Фото: курс доллара снизился еще на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,10 гривен за доллар, курс в покупке до 27,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,01 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,0850 - 27,1050 грн/доллар, евро 33,0003 - 33,0138 грн/евро, российский рубль 0,3754 - 0,3758 грн/рубль.

Курс доллара продолжил падение на межбанке

Напомним, 7 июня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,1000 - 27,1200 грн/доллар, евро 33,0159 - 33,0402 грн/евро, российский рубль 0,3737 - 0,3741 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,17 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 9 июня установлен на таком уровне: 27,1764 гривен за 1 доллар (-0,0159 грн). При этом курс доллара на 8 июня составляет 27,1923 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума почти за 11 месяцев. Ниже курс был только 16 июля 2020 года - 27,119 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,1 грн.

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