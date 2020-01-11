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Курс доллара существенно снизился перед выходными

Новости » Финансы     11.01.2020 - 07:45
Курс доллара существенно снизился перед выходными
Фото: курс доллара начал падать (пресс-служба НБУ)

Курс доллара опустился ниже 24 гривен

Официальный курс доллара на 11 января 2020 года снизился до 23,96 гривен после роста в середине недели, это на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Официальный курс гривны к доллару на 11 января установлен на следующей отметке: 23,9677 гривен за доллар (-0,1513).

При этом курс доллара на 10 января составлял 24,1190 гривен за доллар.

Курс доллара существенно снизился перед выходными

Напомним, вчера на межбанковском валютном рынке торги по доллару открылись резким падением. В частности, американская валюта сразу показала снижение, торгуясь около отметки 24 гривен за доллар. К закрытию межбанка падение усилилось до 23,95 гривен.

В связи с этим накануне наличный рынок также отреагировал падением курса доллара в среднем на 7 копеек. Обменные пункты отдавали доллар за 24,19 гривен, хотя крупнейшие банки не спешили опускать курс и торговали американской валютой в диапазоне 24,15-24,65 грн/доллар.

Отметим, глава НБУ Яков Смолий сомневается в значительном ослаблении курса гривны в течение 2020 года. По его словам, укрепление курса в 2019 году объяснялось излишним предложением доллара в связи со скупкой украинских долговых ценных бумаг иностранными инвесторами.

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