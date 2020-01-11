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Курс долара істотно знизився перед вихідними

Новини » Фінанси     11.01.2020 - 07:45
Курс долара істотно знизився перед вихідними
Фото: курс долара почав падати (прес-служба НБУ)

Курс долара опустився нижче 24 гривень

Офіційний курс долара на 11 січня 2020 року знизився до 23,96 гривень після зростання в середині тижня, це на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані Національного банку України.

Офіційний курс гривні до долара на 11 січня встановлений на такій позначці: 23,9677 гривень за долар (-0,1513).

При цьому курс долара на 10 січня становив 24,1190 гривень за долар.

Курс долара істотно знизився перед вихідними

Нагадаємо, вчора на міжбанківському валютному ринку торги по долару відкрилися різким падінням. Зокрема, американська валюта відразу показала зниження, торгуючись близько позначки 24 гривень за долар. До закриття міжбанку падіння посилилося до 23,95 гривень.

У зв'язку з цим напередодні готівковий ринок відреагував падінням курсу долара в середньому на 7 копійок. Обмінні пункти віддавали долар за 24,19 гривень, хоча найбільші банки не поспішали опускати курс і торгували американською валютою в діапазоні 24,15-24,65 грн/долар.

Зазначимо, глава НБУ Яків Смолій сумнівається в значному ослабленні курсу гривні протягом 2020 року. За його словами, зміцнення курсу в 2019 році пояснювалося надмірною пропозицією долара у зв'язку зі скупкою українських боргових цінних паперів іноземними інвесторами.

Смолій: облікова ставка може знизитися до 8% вже у 2020
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