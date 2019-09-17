Курс доллара стабилизировался на низких уровнях

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит около 24,80 грн/доллар

В обменных пунктах Украины сегодня, 17 сентября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 24,88 гривен за доллар, курс евро снизился на 16 копеек до 27,43 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,63 (24,65 - 16 сентября), продажи - 24,88 (24,89 - 16 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,01 (27,14 - 16 сентября), продажи - 27,43 (27,59 - 16 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,51 (3,51 - 16 сентября), продажи 3,89 (3,88 - 16 сентября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,50-25,10 грн/доллар, немного снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Межбанковский валютный рынок открылся стабилизацией курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился - 24,80 гривен за доллар, курс в покупке - 24,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,31 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,76 гривен за доллар, не изменив по сравнению с 16 сентября (24,76). Таким образом, официальный курс на 18 сентября будет установлен примерно на этом же уровне.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 9-16 сентября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 198,0 млн долларов, что в 1,7 раза больше, чем неделей ранее (114,5 млн долларов). Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1879,09 млн грн до 88088,22 млн грн.

Как прогнозируют аналитики, в течение этой недели ожидается снижение курса доллара к гривне. По прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн.