Курс доллара стабилизировался на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит 24,80 грн

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 17 сентября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился - 24,80 гривен за доллар, курс в покупке - 24,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,31 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,7600 - 24,8000 грн/доллар, евро 27,2731 - 27,3147 грн/евро, российский рубль 0,3860 - 0,3870 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7600 24,8050 EUR/UAH 27,2731 27,3147 RUB/UAH 0,3860 0,3870

Напомним, 16 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7850 - 24,8050 грн/доллар, евро 27,3006 - 27,3202 грн/евро, российский рубль 0,3868 - 0,3873 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,77 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 сентября установлен на таком уровне 2477,1443 гривен за 100 долларов (+6,0762 гривен).

Как прогнозируют аналитики, в течение текущей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. По прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 9-13 сентября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 198,0 млн долларов, что в 1,7 раза больше, чем неделей ранее (114,5 млн долларов).