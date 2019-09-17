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Курс долара стабілізувався на низьких рівнях

Новини » Фінанси    17.09.2019 - 12:56
Курс долара стабілізувався на низьких рівнях
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує близько 24,80 грн/долар

В обмінних пунктах України сьогодні, 17 вересня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 24,88 гривень за долар, курс євро знизився на 16 копійок до 27,43 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,63 (24,65 - 16 вересня), продажу - 24,88 (24,89 - 16 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,01 (27,14 - 16 вересня), продажу - 27,43 (27,59 - 16 вересня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,51 (3,51 - 16 вересня), продажу 3,89 (3,88 - 16 вересня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,50-25,10 грн/долар, трохи зменшивши його в порівнянні з попереднім днем.

Курс долара стабілізувався на низьких рівнях

Міжбанк

Міжбанківський валютний ринок відкрився стабілізацією курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 24,80 гривень за долар, курс купівлі - 24,76 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 27,31 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,76 гривень за долар, не змінивши порівняно з 16 вересня (24,76). Таким чином, офіційний курс на 18 вересня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 9-16 вересня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 198,0 млн доларів, що в 1,7 рази більше, ніж тижнем раніше (114,5 млн доларів). Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1879,09 млн грн до 88088,22 млн грн.

Як прогнозують аналітики, протягом цього тижня очікується зниження курсу долара до гривні. За прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн.

Курс долара стабілізувався на міжбанку НБУ на 17 вересня підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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