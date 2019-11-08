Курс доллара стабилизировался на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит около 24,50 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 8 ноября 2019 года не изменился - 24,51 гривен за доллар, курс в покупке - 24,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 27,02 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4800 - 24,5100 грн/доллар, евро 26,9947 - 27,0222 грн/евро, российский рубль 0,3831 - 0,3839 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4800 24,5100 EUR/UAH 26,9947 27,0222 RUB/UAH 0,3831 0,3839

Напомним, 7 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4800 - 24,5100 грн/доллар, евро 27,0846 - 27,1178 грн/евро, российский рубль 0,3843 - 0,3852 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 8 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 24,39 гривен за доллар, курс евро снизился на 12 копеек до 27,29 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,39 (24,44 - 7 ноября), продажи - 24,60 (24,65 - 7 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,86 (26,96 - 7 ноября), продажи - 27,29 (27,41 - 7 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,53 - 7 ноября), продажи 3,89 (3,89 - 7 ноября) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,50 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 ноября установлен на таком уровне: 2450,1887 гривен за 100 долларов (-1,3929 гривен).