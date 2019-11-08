НБУ на 8 ноября снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 14 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,51 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 8 ноября установлен на таком уровне: 2451,5816 гривен за 100 долларов (-14,1796 гривен).

При этом курс доллара на 7 ноября составляет 2465,7612 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 7 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 24,59 гривен за доллар, курс в покупке до 24,56 гривен за доллар.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 7 ноября справочный курс на уровне 24,51 грн/доллар, снизив его по сравнению с 6 ноября (24,69).

В то же время в обменных пунктах Украины 7 ноября курс доллара продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 11 копеек до 24,65 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 27,41 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,44 (24,55 - 6 ноября), продажи - 24,65 (24,76 - 6 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,96 (27,11 - 6 ноября), продажи - 27,41 (27,54 - 6 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,53 (3,54 - 6 ноября), продажи 3,89 (3,91 - 6 ноября) грн за 10 рублей.