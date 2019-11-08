Курс долара стабілізувався на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує близько 24,50 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 8 листопада 2019 року не змінився - 24,51 гривень за долар, курс купівлі - 24,48 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 9 копійок до 27,02 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,4800 - 24,5100 грн/долар, євро 26,9947 - 27,0222 грн/євро, російський рубль 0,3831 - 0,3839 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4800 24,5100 EUR/UAH 26,9947 27,0222 RUB/UAH 0,3831 0,3839

Нагадаємо, 7 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,4800 - 24,5100 грн/долар, євро 27,0846 - 27,1178 грн/євро, російський рубль 0,3843 - 0,3852 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 8 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 24,39 гривень за долар, курс євро знизився на 12 копійок до 27,29 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,39 (24,44 - 7 листопада), продажу - 24,60 (24,65 - 7 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,86 (26,96 - 7 листопада), продажу - 27,29 (27,41 - 7 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,54 (3,53 - 7 листопада), продажу 3,89 (3,89 - 7 листопада) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 11 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,50 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 листопада встановлено на такому рівні: 2450,1887 гривень за 100 доларів (-1,3929 гривень).