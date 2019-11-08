Курс доллара продолжил снижение

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел еще на несколько копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 24,39 гривен за доллар, курс евро снизился на 12 копеек до 27,29 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,39 (24,44 - 7 ноября), продажи - 24,60 (24,65 - 7 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,86 (26,96 - 7 ноября), продажи - 27,29 (27,41 - 7 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,53 - 7 ноября), продажи 3,89 (3,89 - 7 ноября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,50-24,80 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 8 ноября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 24,52 гривен за доллар, курс в покупке до 24,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 27,06 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 8 ноября справочный курс на уровне 24,49 грн/доллар, снизив его по сравнению с 7 ноября (24,51). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, по данным НБУ, в октябре 2019 года на валютном рынке Украины наблюдалось превышение предложения валюты над спросом.

Как сообщало РБК-Украина, в проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.