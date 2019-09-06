Курс доллара стабилизировался на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 6 сентября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился - 25,19 гривен за доллар, курс в покупке до 25,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 27,80 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,1600 - 25,1900 грн/доллар, евро 27,2741 - 27,8072 грн/евро, российский рубль 0,3813 - 0,3819 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1600 25,1900 EUR/UAH 27,2741 27,8072 RUB/UAH 0,3813 0,3819

Напомним, 5 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1600 - 25,1900 грн/доллар, евро 27,8848 - 27,9180 грн/евро, российский рубль 0,3812 - 0,3821 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,31 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 сентября установлен на таком уровне: 2531,0639 гривен за 100 долларов (+4,7182 гривен).

Напомним, глава Национального банка Яков Смолий 5 сентября заявил, что укрепление курса гривны к доллару в 2019 году было обусловлено фундаментальными рыночными факторами. Как отметил Смолий, на курс влияли благоприятная ценовая конъюнктура на глобальных товарных рынках, высокий урожай зерновых, дальнейший рост экспорта ИТ-услуг. Кроме того, на укрепление гривны повлиял рост доверия инвесторов к украинской экономике и упрощение их доступа к рынку внутренних государственных ценных бумаг.

Отметим, Миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев на следующей неделе - 9-15 октября. НБУ планирует обсудить на переговорах с миссией параметры новой программы с Украиной - сроки новой программы, ее объем.