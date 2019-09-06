Курс долара стабілізувався на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 6 вересня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 25,19 гривень за долар, курс купівлі-до 25,16 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 11 копійок до 27,80 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,1600 - 25,1900 грн/долар, євро 27,2741 - 27,8072 грн/євро, російський рубль 0,3813 - 0,3819 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1600 25,1900 EUR/UAH 27,2741 27,8072 RUB/UAH 0,3813 0,3819

Нагадаємо, 5 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1600 - 25,1900 грн/долар, євро 27,8848 - 27,9180 грн/євро, російський рубль 0,3812 - 0,3821 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,31 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 вересня встановлено на такому рівні: 2531,0639 гривень за 100 доларів (+4,7182 гривень).

Нагадаємо, голва Національного банку Яків Смолій 5 вересня заявив, що зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році було обумовлено фундаментальними ринковими факторами. Як зазначив Смолій, на курс впливали сприятлива цінова кон'юнктура на глобальних товарних ринках, високий урожай зернових, подальше зростання експорту ІТ-послуг. Крім того, на зміцнення гривні вплинуло зростання довіри інвесторів до української економіки і спрощення їх доступу до ринку внутрішніх державних цінних паперів.

Зазначимо, Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до Києва наступного тижня - 9-15 жовтня. НБУ планує обговорити на переговорах з місією параметри нової програми з Україною - терміни нової програми, її обсяг.