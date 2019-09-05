Смолий назвал причины укрепления гривны к доллару

Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

На курс влияли ценовая конъюнктура и доверие инвесторов

Укрепление курса гривны к доллару в 2019 году было обусловлено фундаментальными рыночными факторами. Об этом сегодня на брифинге сказал председатель НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, на курс влияли благоприятная ценовая конъюнктура на глобальных товарных рынках, высокий урожай зерновых, дальнейший рост экспорта ИТ-услуг.

Кроме того, на укрепление гривны повлиял рост доверия инвесторов к украинской экономике и упрощение их доступа к рынку внутренних государственных ценных бумаг, добавил он.

"Это, в частности, обусловило снижение объемов репатриации дивидендов и роста спроса на ОВГЗ. Хотя приток иностранного капитала на рынок ОВГЗ существенно ослаб в последние недели, валютный рынок оставался сбалансированным", - отметил Смолий.

Пресс-брифинг относительно решений правления Национального банка по монетарной политике Опубликовано Национальный банк Украины Четверг, 5 сентября 2019 г.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 17,0% до 16,5% годовых с 6 августа.

По данным НБУ, валютный рынок остается достаточно уязвимым к шокам как внутренним, так и внешним. В частности, остаются существенными внутренние политические и геополитические риски, пов'связанные в частности с продолжающимся военным конфликтом на Востоке Украины.