НБУ повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 5 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,31 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 сентября установлен на таком уровне: 2531,0639 гривен за 100 долларов (+4,7182 гривен).

При этом курс доллара на 5 сентября составляет 2526,3457 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 5 сентября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 6 копеек до 25,34 гривен за доллар, курс в покупке до 25,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 27,96 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,34 гривен за доллар, повысив его по сравнению с 4 сентября (25,25).

На межбанке торги завершились в диапазоне 25,1600 - 25,1900 грн/доллар, евро 27,8848 - 27,9180 грн/евро, российский рубль 0,3812 - 0,3821 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 5 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 25,36 гривен за доллар, курс евро вырос на 18 копеек до 28,06 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,14 (25,10 - 4 сентября), продажи - 25,36 (25,31 - 4 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,60 (27,43 - 4 сентября), продажи - 28,06 (27,88 - 4 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,44 - 4 сентября), продажи 3,85 (3,84 - 4 сентября) грн за 10 рублей.