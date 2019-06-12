Курс доллара стабилизировался на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара снизился на 3 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 12 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 26,46 грн/доллар, курс в покупке до 26,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 29,99 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,4200 - 26,4600 грн/доллар, евро 29,9470 - 29,9924 грн/евро, российский рубль 0,4085 - 0,4096 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4200 26,4600

EUR/UAH 29,9470 29,9924

RUB/UAH 0,4085 0,4096

Напомним, 11 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,4600 - 26,4900 грн/доллар, евро 29,9368 - 29,9707 грн/евро, российский рубль 0,4100 - 0,4107 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,29 грн/доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 июня установлен на таком уровне: 2629,895 гривен за 100 долларов (-7,6072 гривен).