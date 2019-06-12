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Курс долара стабілізувався на міжбанку

Новини » Фінанси    12.06.2019 - 10:40
Курс долара стабілізувався на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 3 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 12 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 26,46 грн/долар, курс купівлі до 26,42 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 29,99 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,4200 - 26,4600 грн/долар, євро 29,9470 - 29,9924 грн/євро, російський рубль 0,4085 - 0,4096 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,4200    26,4600

EUR/UAH     29,9470    29,9924

RUB/UAH     0,4085      0,4096

Курс долара стабілізувався на міжбанку

Нагадаємо, 11 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,4600 - 26,4900 грн/долар, євро 29,9368 - 29,9707 грн/євро, російський рубль 0,4100 - 0,4107 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,29 грн/долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 червня, встановлений на такому рівні: 2629,895 гривень за 100 доларів (-7,6072 гривень).

Курс долара виріс на міжбанку Долар і євро знижуються на готівковому ринку
Теми: Курс долара
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