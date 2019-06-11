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Курс доллара вырос на межбанке

Новости » Финансы    11.06.2019 - 17:35
Курс доллара вырос на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар вырос на 17 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 11 июня 2019 года вырос на 17 копеек до 26,49 грн/доллар, курс в покупке до 26,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 23 копейки до 29,97 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4600 - 26,4900 грн/доллар, евро 29,9368 - 29,9707 грн/евро, российский рубль 0,4100 - 0,4107 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,4600      26,4900

EUR/UAH     29,9368      29,9707

RUB/UAH     0,4100        0,4107

Курс доллара вырос на межбанке

Напомним, 10 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3050 - 26,3250 грн/доллар, евро 29,7325 - 29,7498 грн/евро, российский рубль 0,4062 - 0,4066 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,29 грн/доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 июня установлен на таком уровне: 2629,895 гривен за 100 долларов (-7,6072 гривен).

Доллар и евро снижаются на наличном рынке Курс доллара снижается на межбанке
Темы: Курс доллара
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