Курс доллара вырос на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар вырос на 17 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 11 июня 2019 года вырос на 17 копеек до 26,49 грн/доллар, курс в покупке до 26,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 23 копейки до 29,97 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4600 - 26,4900 грн/доллар, евро 29,9368 - 29,9707 грн/евро, российский рубль 0,4100 - 0,4107 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4600 26,4900

EUR/UAH 29,9368 29,9707

RUB/UAH 0,4100 0,4107

Напомним, 10 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3050 - 26,3250 грн/доллар, евро 29,7325 - 29,7498 грн/евро, российский рубль 0,4062 - 0,4066 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,29 грн/доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 июня установлен на таком уровне: 2629,895 гривен за 100 долларов (-7,6072 гривен).