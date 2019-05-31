ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара стабилизировался на межбанке

Новости » Финансы    31.05.2019 - 10:48
Курс доллара стабилизировался на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 3 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 31 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 3 копейки до 26,98 грн/доллар, курс в покупке до 26,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 30,05 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,9400 - 26,9800 грн/доллар, евро 30,0057 - 30,0503 грн/евро, российский рубль 0,4119 - 0,4127 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,9400    26,9800

EUR/UAH     30,0057    30,0503

RUB/UAH     0,4119      0,4127

Курс доллара стабилизировался на межбанке

Напомним, 30 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,91500 - 26,9500 грн/доллар, евро 29,9321 - 29,9684 грн/евро, российский рубль 0,4136 - 0,4142 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,87 грн/доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 31 мая установлен на таком уровне: 2687,2573 гривен за 100 долларов (+18,9197 гривен).

НБУ повысил официальный курс евро Курс доллара на межбанке вырос до 27 грн, курс евро до 30 грн
Новости Украины Курс евроКурс доллараКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь