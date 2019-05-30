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Курс доллара на межбанке вырос до 27 грн, курс евро до 30 грн

Новости » Финансы    30.05.2019 - 17:08
Курс доллара на межбанке вырос до 27 грн, курс евро до 30 грн
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 20 копейку, евро на 17 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 30 мая 2019 года вырос на 21 копейку до 26,95 грн/доллар, курс в покупке до 26,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 26,96 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,91500 - 26,9500 грн/доллар, евро 29,9321 - 29,9684 грн/евро, российский рубль 0,4136 - 0,4142 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,9150      26,9500

EUR/UAH     29,9321      29,9684

RUB/UAH     0,4136        0,4142

Курс доллара на межбанке вырос до 27 грн, курс евро до 30 грн

Напомним, 29 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7050 - 26,7450 грн/доллар, евро 29,7573 - 29,7992 грн/евро, российский рубль 0,4084 - 0,4095 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,87 грн/доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 31 мая установлен на таком уровне: 2687,2573 гривен за 100 долларов (+18,9197 гривен).

НБУ повысил официальный курс доллара Доллар и евро продолжают расти на наличном рынке
Темы: Курс доллара
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