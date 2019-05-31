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Курс долара стабілізувався на міжбанку

Новини » Фінанси    31.05.2019 - 10:48
Курс долара стабілізувався на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 3 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 31 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 3 копійки до 26,98 грн/долар, курс купівлі до 26,94 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 30,05 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,9400 - 26,9800 грн/долар, євро 30,0057 - 30,0503 грн/євро, російський рубль 0,4119 - 0,4127 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,9400    26,9800

EUR/UAH     30,0057    30,0503

RUB/UAH     0,4119      0,4127

Курс долара стабілізувався на міжбанку

Нагадаємо, 30 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,91500 - 26,9500 грн/долар, євро 29,9321 - 29,9684 грн/євро, російський рубль 0,4136 - 0,4142 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 31 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,87 грн/долар, що на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 31 травня встановлено на такому рівні: 2687,2573 гривень за 100 доларів (+18,9197 гривень).

НБУ підвищив офіційний курс євро Курс долара на міжбанку виріс до 27 грн, курс євро до 30 грн
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