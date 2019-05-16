Курс доллара стабилизировался на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит около 26,35 грн

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 16 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 26,35 грн/доллар, курс в покупке до 26,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 29,53 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,3200 - 26,3500 грн/доллар, евро 29,5020 - 29,5330 грн/евро, российский рубль 0,4074 - 0,4080 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3200 26,3500

EUR/UAH 29,5020 29,5330

RUB/UAH 0,4074 0,4080

Напомним, 15 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,33 - 26,36 грн/доллар, евро 29,4501 - 29,4810 грн/евро, российский рубль 0,4063 - 0,4069 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,37 грн/доллар, что на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 мая установлен на таком уровне: 2637,4033 гривен за 100 долларов (+21,1158 гривен).