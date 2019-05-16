Курс долара стабілізувався на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує близько 26,35 грн

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 16 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 26,35 грн/долар, курс купівлі до 26,32 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 5 копійок до 29,53 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,3200 - 26,3500 грн/долар, євро 29,5020 - 29,5330 грн/євро, російський рубль 0,4074 - 0,4080 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3200 26,3500

EUR/UAH 29,5020 29,5330

RUB/UAH 0,4074 0,4080

Нагадаємо, 15 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,33 - 26,36 грн/долар, євро 29,4501 - 29,4810 грн/євро, російський рубль 0,4063 - 0,4069 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,37 грн/долар, що на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 травня встановлено на такому рівні: 2637,4033 гривень за 100 доларів (+21,1158 гривень).