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Курс доллара вырос на межбанке

Новости » Финансы    15.05.2019 - 17:05
Курс доллара вырос на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 4 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 15 мая 2019 года вырос на 4 копейки до 26,36 грн/доллар, курс в покупке до 26,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 29,48 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,33 - 26,36 грн/доллар, евро 29,4501 - 29,4810 грн/евро, российский рубль 0,4063 - 0,4069 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,3300      26,3600

EUR/UAH     29,4501      29,4810

RUB/UAH     0,4063        0,4069

Курс доллара вырос на межбанке

Напомним, 14 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,28 - 26,32 грн/доллар, евро 29,4598 - 29,5047 грн/евро, российский рубль 0,4037 - 0,4045 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,37 грн/доллар, что на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 мая установлен на таком уровне: 2637,4033 гривен за 100 долларов (+21,1158 гривен).

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Темы: Курс доллара
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