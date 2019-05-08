Курс доллара стабилизировался на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 1 копейку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 8 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 26,32 грн/доллар, курс в покупке до 26,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 29,47 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,2600 - 26,3100 грн/доллар, евро 29,4269 - 29,4777 грн/евро, российский рубль 0,4023 - 0,4033 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,2600 26,3100

EUR/UAH 29,4269 29,4777

RUB/UAH 0,4023 0,4033

Напомним, 7 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,2800 - 26,3200 грн/доллар, евро 29,3941 - 29,4389 грн/евро, российский рубль 0,4032 - 0,4039 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,34 грн/доллар, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Официальный курс гривны к доллару на 8 мая установлен на таком уровне: 2634,002 гривен за 100 долларов (-15,59 гривен).